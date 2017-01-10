«إكسبو الشارقة» يستضيف «ستيل فاب» بمشاركة 317 عارضاً

الشارقة (الاتحاد)

أعلن مركز إكسبو الشارقة عن وصول عدد العارضين المشاركين في فعاليات الدورة الثالثة عشرة من معرض الأعمال المعدنية «ستيل فاب الشرق الأوسط 2017»، إلى أكثر من 317 عارضاً من 28 دولة.

ويشهد «ستيل فاب 2017» الذي يُنظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة خلال الفترة ما بين 16-19 يناير الجاري، مشاركة أكثر من 900 علامة تجارية وطنية وعالمية، تمثل 111 شركة إماراتية و206 شركات أجنبية، حيث تعرض منتجاتها على مساحة 26 ألف متر مربع.

وقال سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة رئيس الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات، إن «ستيل فاب الشرق الأوسط» هو المعرض الرائد والأكبر من نوعه على مستوى المنطقة، المتخصص في صناعات تشغيل المعادن وكذلك في قطاع صناعة الصلب.

وأضاف المدفع أن المعرض يُغطي تخصصات هندسة السطوح وتقنيات مناولة المواد، ويتضمن ندوات تسلط الضوء على أحدث التقنيات والتطبيقات التي تساهم في خدمة هذه الصناعة المهمة، وخصوصاً في مجالات اللحام والقطع والأدوات الآلية وقطع الغيار والأنابيب وتقنيات مقاومة التلف.

وأشار إلى أن دورة المعرض هذا العام تتميز بإطلاق معرض «فاستنرز وورلد الشرق الأوسط» للمرة الثانية وجناح خاص لوسائل التثبيت، بمشاركة واسعة من أكبر المصنعين والمسوقين في العالم ومن دولة الإمارات، حيث سيعرضون أحدث تكنولوجيات صناعة الحديد والصلب والمعادن اللازمة في مجال الإنشاءات والبناء، وسط أجواء من التفاؤل بفضل النمو الاقتصادي والمشروعات الإنشائية والعمرانية المرتقبة في السنوات المقبلة على مستوى العديد من دول المنطقة. وحث المدفع رجال الأعمال والمستثمرين على حضور المعرض والاستفادة من الفرص الذهبية التي يتيحها لعقد الشراكات وبناء العلاقات والتعرف على أحدث التقنيات.