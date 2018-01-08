679 مليون درهم تجارة دبي مع أذربيجان في 9 أشهر

دبي (الاتحاد)

بلغت قيمة تجارة دبي مع أذربيجان في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي نحو 679 مليون درهم توزعت إلى الواردات بقيمة 4.3 مليون درهم والصادرات بقيمة 133.4 مليون درهم وإعادة التصدير بقيمة 541.4 مليون درهم، جاء ذلك خلال استقبال أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي بمكتبه في الدائرة القنصل العام لجمهورية أذربيجان برفيز إسماعيل زادا الذي قدم للسلام عليه بمناسبة انتهاء مهام عمله قنصلاً لبلاده لدى الدولة، بحضور النور ألييف الممثل التجاري الأذربيجاني، وأعرب مدير جمارك دبي عن شكره وتقديره للقنصل، متمنياً له التوفيق في مهام عمله المقبلة، كما تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين.

وقال أحمد مصبح «نحرص في جمارك دبي على تعزيز نمو التجارة المتبادلة من خلال توفير كافة التسهيلات الجمركية للتجار والمستثمرين من أذربيجان، حيث يتيح تطور تطبيقاتنا وخدماتنا الذكية إمكانية لعملائنا الاستفادة من مزايا التجارة مع دبي عبر سرعة التخليص الجمركي للشحنات التجارية بما يعزز عائد التجار والمستثمرين من اختيار دبي مقصدا لتجارتهم».

من جانبه، أشاد برفيز زادا بتعاون جمارك دبي ودعمها لنمو التجارة المتبادلة بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، مشددا على أهمية تطوير التواصل والتنسيق بين الطرفين لتعزيز فرص الاستفادة من التطور الكبير في خدمات جمارك دبي والمزايا الأساسية التي توفرها دبي للتجارة والاستثمار، من خلال تطور البنية التحتية في الإمارة وكفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للشركات ورجال الأعمال.

بدوره أشار النور ألييف إلى أن أذربيجان تسعى إلى مضاعفة اقتصادها خلال السنوات المقبلة، كما أنها تخطط إلى تحقيق ذلك من خلال القطاع غير النفطي، في حين تنصب الاهتمامات المستقبلية على قطاعات: السياحة، البناء، الخدمات اللوجستية، تكنولوجيا المعلومات، والأغذية، مؤكداً تطلع بلاده إلى تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية مع الإمارات، والارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق مع جمارك دبي بما يدعم نمو التجارة المتبادلة ويمكن تجارنا وشركاتنا من الاستفادة من تطور الخدمات الجمركية في دبي.