700 مليــون درهـم مبيعات «الروابي» خلال 2017

فهد الأميري (دبي)

حققت شركة الروابي للألبان مبيعات خلال العام 2017 بنحو 700 مليون درهم، مسجلة نمواً كبيراً خلال السنوات العشر الماضية، بحسب دكتور أحمد التيجاني عبد الرحيم المنصوري، الرئيس التنفيذي للشركة، الذي أكد أن الشركة واحدة ضمن أهم 30 شركة أغذية على مستوى المنطقة.

وأضاف المنصوري، في حوار مع «الاتحاد»، أن تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة على منتجات الشركة سيكون طفيفاً، حيث تعد السلع التي نقدمها أساسية، لا سيما وأن نسبة الضريبة ليست كبيرة، وكنا نأمل من الجهات المعنية استثناء هذه السلع من الضريبة نظراً لعموم استهلاكها.

وأكد أن الشركة لم ترفع أسعار منتجاتها خلال السنوات العشر الماضية، على الرغم من زيادة التكلفة بين 40% إلى 60%، حيث كان تثبيت السعر تحدياً كبيراً ونجحنا في تجاوزه وتحقيق الأرباح.

وانطلقت شركة الروابي للألبان من منطقة الخوانيج في دبي عام 1989، وبدأت العمل في مارس 1990، وفي ديسمبر من نفس العام طرحت منتجاتها في السوق الإماراتي، وتوسعت في أبوظبي والفجيرة ورأس الخيمة، وبعدها نجحت في تغطية منطقة الخليج بمنتجاتها المختلفة.