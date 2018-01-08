  • الاثنين 20 ربيع الآخر 1439هـ - 08 يناير 2018م

الرئيس التنفيذي في الشركة لـ «الاتحاد»:

700 مليــون درهـم مبيعات «الروابي» خلال 2017
حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 08 يناير 2018

فهد الأميري (دبي)

حققت شركة الروابي للألبان مبيعات خلال العام 2017 بنحو 700 مليون درهم، مسجلة نمواً كبيراً خلال السنوات العشر الماضية، بحسب دكتور أحمد التيجاني عبد الرحيم المنصوري، الرئيس التنفيذي للشركة، الذي أكد أن الشركة واحدة ضمن أهم 30 شركة أغذية على مستوى المنطقة.

وأضاف المنصوري، في حوار مع «الاتحاد»، أن تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة على منتجات الشركة سيكون طفيفاً، حيث تعد السلع التي نقدمها أساسية، لا سيما وأن نسبة الضريبة ليست كبيرة، وكنا نأمل من الجهات المعنية استثناء هذه السلع من الضريبة نظراً لعموم استهلاكها.

وأكد أن الشركة لم ترفع أسعار منتجاتها خلال السنوات العشر الماضية، على الرغم من زيادة التكلفة بين 40% إلى 60%، حيث كان تثبيت السعر تحدياً كبيراً ونجحنا في تجاوزه وتحقيق الأرباح.

وانطلقت شركة الروابي للألبان من منطقة الخوانيج في دبي عام 1989، وبدأت العمل في مارس 1990، وفي ديسمبر من نفس العام طرحت منتجاتها في السوق الإماراتي، وتوسعت في أبوظبي والفجيرة ورأس الخيمة، وبعدها نجحت في تغطية منطقة الخليج بمنتجاتها المختلفة.

وقال المنصوري، «بدأنا بـ 500 رأس من الأبقار من سلالة «الفريزيان هولستاين»، من مقاطعتين إحداهما في شمال ألمانيا والأخرى في شمال هولندا، وحملناها بالطائرات إلى مطار دبي، ووصلنا الآن إلى 13 ألف رأس بقر، وكنا انتهينا من بناء الحظائر وتجهيز المحالب والمصنع، الذي كان ينتج نحو 10 أطنان حليب في اليوم ووصل إنتاجنا إلى 295 طن حليب». ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 