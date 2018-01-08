«دبي للتسوّق» ينعش قطاعي التجزئة والسياحة

دبي (الاتحاد)

أسهمت الشراكة المتميّزة بين مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة وشركات القطاع الخاص الممتدة لأكثر من عقدين من الزمان في إنجاح الدورات الماضية لمهرجان دبي للتسوق الذي أصبح ضمن المهرجانات العالمية، وموسماً مهماً لتنشيط قطاعي التجزئة والسياحة في دبي.

وتحرص كبريات الشركات على دعم الدورة الثالثة والعشرين لهذا الحدث السنوي، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) خلال الفترة ما بين 26 ديسمبر2017 حتى 27 يناير2018 تحت شعار الحملة التسويقية «أسباب أكثر لاحتفالات أكبر». فيما تنظم الشركات الخاصة ومراكز التسوق فعاليات مميزة، وتطلق حملات ترويجية ضخمة، وترصد جوائز قيمة لتضفي المزيد من الفرح والبهجة على زوّار دبي خلال هذه الفترة، وتجعل تجربتهم أغنى.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة:»لقد أسهم مهرجان دبي للتسوق الذي انطلق منذ أكثر من عقدين من الزمان في تحقيق العديد من الإنجازات، وأثّر بشكل إيجابي على قطاع التجزئة. فيما كان التعاون المثمر والبنّاء ما بين القطاعين العام والخاص من العوامل التي ساهمت في هذا النجاح وضمان استمراريته. ونشكر كافة شركائنا الإستراتيجيين والرعاة الرئيسيين، والجهات الداعمة لالتزامهم نحو إنجاح الدورة الثالثة والعشرين لمهرجان دبي للتسوق، وما يقدموه من فعاليات وعروض ترويجية وجوائز تمنح المتسوقين أسباباً أكثر لاحتفالات أكبر».

وتضم قائمة الشركاء الإستراتيجيين لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة لعام 2018 كلا من: طيران الإمارات، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، ودبي مول، ومجموعة الفطيم (دبي فستيفال سيتي)، وماجد الفطيم العقارية، وميركاتو، وإينوك، ونخيل مولز، وسوق دبي الحرة، ومراس، واتصالات، بالإضافة إلى الرعاة الرئيسيين لمهرجان دبي للتسوق وهم: فيزا، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومجموعة جمبو. إلى جانب الدعم المقدم من مجموعة مراكز التسوق في دبي، ومجموعة دبي للذهب والمجوهرات.