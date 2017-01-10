«أسبوع أبوظبي للاستدامة» يعزز الشراكات والاستثمارات في مشاريع الطاقة والمياه والبيئة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، أن أسبوع أبوظبي للاستدامة 2017 الذي تنطلق فعالياته الأسبوع المقبل، خلال الفترة من 12 إلى 21 يناير الحالي، يسهم في تشجيع الحوار بين الجهات المعنية على نطاقٍ واسع لتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتحفيز الاستثمارات في مشاريع الطاقة والمياه والبيئة، بالإضافة إلى تمكين جيل الشباب ورواد الأعمال.

وأوضح أن الحدث، الذي يعقد تحت شعار «خطوات عملية نحو مستقبل مستدام»، سيناقش أهم القضايا العالمية الملحة في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة وتسريع اعتماد ونشر حلول الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة حول العالم، ومواجهة تحديات المياه في المناطق الجافة.

وقال الرمحي لـ «الاتحاد»: أسبوع أبوظبي للاستدامة يعد منصة عالمية تجمع قادة الفكر وصناع السياسية والمستثمرين لتعزيز الفرص في قطاع الطاقة المتجددة ونشر واعتماد مشاريع الطاقة النظيفة والاستدامة، موضحاً أن هذا الحدث العالمي يعد الملتقى الأكبر حول الاستدامة والطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط.

وبشأن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2017، قال الرمحي: أسبوع أبوظبي للاستدامة سيستضيف هذا العام أول اجتماع لقمة المجلس الأطلسي للطاقة بالشراكة مع وزارة الطاقة الإماراتية، والذي سيجمع صناع السياسات وكبار رجال الأعمال من مختلف أنحاء العالم لمناقشة أفضل السبل لتعزيز أسواق الطاقة، ودفع عجلة التقنيات الجديدة، والعمل من أجل المناخ.