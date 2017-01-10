انطلاق عصر التحول إلى الطاقة النظيفة حول العالم

لقد بدأ التحول في مجال الطاقة على مستوى العالم، نظراً للاهتمام السائد بشأن الحاجة إلى اعتماد مصادر طاقة مستدامة ونظيفة.

وتؤكد وكالة الطاقة الدولية على أنه نتيجة للتحولات الكبرى التي شهدها نظام الطاقة العالمي والتي ستتسارع خلال العقود المقبلة، فإن مصادر الطاقة المتجددة هي التي ستفرض هيمنتها لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة حتى عام 2040.

والمتأمل في السياق العام يُلاحظ أن كل شيء يُشير إلى أن هذا التوجه الذي يتّسم بالوضوح، المدعوم بشكل كامل من القدرة التنافسية المتزايدة لمصادر الطاقة المتجددة، والنمو السريع للوسائل التقنية والرقمية، والتغييرات التنظيمية، سينتشر على نحو كبير ومتسارع في السوق العالمي.

وقد يفاجأ البعض من التقدم الذي حققه قطاع الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فعلى مدى عقود مضت، كانت منطقة الشرق الأوسط رائدة في مجال إنتاج النفط والغاز على مستوى العالم، لكنها تسعى اليوم إلى الوصول إلى عالم ما بعد النفط.

ومن خلال التركيز على الاستفادة من الظروف الطبيعية غير الاعتيادية، لاسيما أشعة الشمس بشكل رئيسي وطاقة الرياح بشكل أقل، فإن دول الشرق الأوسط تقوم في الوقت الرّاهن بتعزيز مصادر الطاقة المتجددة بكثافة، نظراً للإمكانات الفريدة التي تتمتع بها.