«دبي التجاري العالمي» يستقبل 172 ألف زائر

دبي (الاتحاد)

يبدأ مركز دبي التجاري العالمي موسماً جديداً مثيراً مزدحماً بالفعاليات المقرر إقامتها خلال يناير الجاري، حيث سيستقبل أكثر من 172.000 زائر تجاري، وما يزيد على 6.000 شركة عارضة. وتتراوح مجموعة الفعاليات الرائدة بين الرعاية الصحية والعلوم، والتقنية، والتصميم، بما في ذلك معرض ومؤتمر الصحة العربي، أكبر معرض ومؤتمر طبي في الشرق الأوسط، والمعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الصناعية - كابسات، والمعرض والمؤتمر التجاري للأمن والسلامة - إنترسيك، ومعرض الشرق الأوسط للوحات والتصميمات الإعلانية، وغيرها.

وقال ماهر جلفار، نائب أول الرئيس لإدارة خدمات القاعات في مركز دبي التجاري العالمي «يبذل المركز قصارى جهده لقيادة وتطوير صناعة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في المنطقة، إضافة إلى ربط الشركات من جميع أنحاء العالم مع المختصين في هذه الصناعة، ونحن متحمسون لنشهد النجاح الذي سيحققه المركز هذا العام للإمارة، والمنطقة، ولصناعة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض».

ويعود معرض ومؤتمر الصحة العربي بنهاية هذا الشهر من 29 يناير - 1 فبراير، ومن المتوقع أن تستقبل دورة هذا العام أكثر من 4.200 شركة عارضة، وما يقرب من 103.000 زائر من أكثر من 150 دولة، وسوف يصحب معرض ومؤتمر الصحة العربي 19 مؤتمرا للأعمال، والريادة، والتعليم الطبي المستمر (CME)، لتوفير أحدث التحديثات، والرؤى المتعمقة، والأساليب، والمهارات الثورية.

ويقام المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الصناعية - كابسات، ومعرض الشرق الأوسط للوحات والتصميمات الإعلانية في الفترة من 14 إلى 16 يناير، وسيستمر كابسات في دورته ال24، في التركيز على إنتاج وتوزيع المحتوى، فضلًا عن شراء وبيع المحتوى وسعات الأقمار الصناعية، وسيشارك المبدعون، والمهندسون، والاستراتيجيون بخبراتهم عن كيفية تخطي الفوضى والانتقال بالصناعة إلى عالم جديد.