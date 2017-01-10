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خلال مشاركته في أسبوع أبوظبي للاستدامة

«إكسبو دبي 2020» يقدم استراتيجيته من أجل عالم نظيف وأكثر خضرة
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تاريخ النشر: الثلاثاء 10 يناير 2017

دبي (الاتحاد)

يخطط إكسبو 2020 دبي أمس، لتواجد كثيف ومشاركة كبيرة بين 16 و19 يناير ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، حيث يكشف إكسبو عن استراتيجيته من أجل عالم نظيف وأكثر خضرة

كما يعرض مشروعاته في واحد من أهم المجالات والطموحات التي تبناها الحدث العالمي المزمع افتتاحه في أكتوبر من العام 2020.

ويركز أسبوع أبوظبي الخامس الذي يستمر بين 12 و21 يناير، ويتضمن القمة العالمية لطاقة المستقبل، على التعرف على حلول لتحديات الطاقة العالمية والاستدامة ومناقشتها. ومن الطبيعي أن يكون لإكسبو مساهمة فيه لكونه أول إكسبو عالمي يقام في المنطقة.

ويعتزم إكسبو 2020 دبي أن يقدم لزوار أسبوع أبوظبي للاستدامة فرصة مشاهدة خطط ورؤية جناح الاستدامة للمرة الأولى، وسيعرض أيضا نموذجا لموقع إكسبو 2020 دبي الممتد على مساحة 4.38 كيلومتر في منطقة دبي الجنوب، بجانب تفاصيل أخرى توضح كيف سيكون الإبداع نهجاً محورياً في طموح إكسبو.

ويحتل جناح إكسبو في فاعليات أسبوع أبوظبي للاستدامة موقعاً متميزاً حيث سيستعرض جوانب متنوعة من جهود إكسبو 2020 دبي لتحفيز الأفكار الخلاقة والنقاشات والخطوات الفاعلة فيما يتعلق بحسن إدارة الكوكب وموارده. ... المزيد
     
 

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