«إيرباص» تنجز تجميع أول طائرة «A321neo ACF»

هامبورج (الاتحاد)

أتمت شركة إيرباص بنجاح تجميع أول طائرة من طراز A321neo ACF (المقصورة الجديدة من نوع إيرباص كابن فليكس) في مصانعها بمدينة هامبورج الألمانية. وستخضع الطائرة التي تعمل بمحركات CFM «ليب-1A « لاختبارات أرضية قبل رحلتها الأولى المقررة في الأسابيع المقبلة. ومن المقرر تسليم أول طائرة A321neo AFC إلى مشغلها الأول في منتصف العام الحالي. وتعد طائرة A321neo AFC (المقصورة الجديدة من نوع إيرباص كابن فليكس) أحدث عضو في عائلة طائرات A320، وتستوعب الطائرة 240 مقعداً من خلال إدخال تحديثات على الهيكل الرئيس وبالمقارنة مع الطراز السابق، فإن التعديلات الأكثر وضوحاً هي القسم الخلفي الجديد وأبواب صعود جديدة، حيث تم إزالة الباب الموجود بالقرب من الجناح وتمت إضافة مخارج الطوارئ جديدة فوق الجناح في منتصف الطائرة. وتعد هذه الخيارات إضافية وستصبح خيارات رئيسة لجميع طائرات A321neo مع حلول عام 2020.

ويعتبر طراز A321neo AFC الطراز الرئيسي لتصميم الطائرة ذات المدى التشغيلي الأطول من نوع A320LR ذات القدرة الإضافية لوزن الإقلاع والتي تصل إلى 97 طناً. ومن المقرر أن يدخل طراز A321LR في الخدمة في الربع الرابع من عام 2018.