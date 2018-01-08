«الإمارات الدبلوماسية» تناقش التحول العالمي في قطاع الطاقة

أبوظبي (وام)

تشارك أكاديمية الإمارات الدبلوماسية في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2018 الذي تقام فعالياته من 13 إلى 20 يناير الجاري ويجمع نخبة من صنّاع القرار والسياسيين وقادة مجتمعات الأعمال والباحثين الأكاديميين من جميع أنحاء العالم.

ويشارك أعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية وطلاب الأكاديمية في الحفل الافتتاحي للحدث بالإضافة إلى جلسات الحوار والنقاش المتعلقة بموضوع هذا العام وهو «دفع جهود التحول العالمي في قطاع الطاقة» وذلك من خلال تسليط الضوء على الدور الأساسي الذي تلعبه الدبلوماسية في ابتكار المبادرات التي من شأنها التصدي لظاهرة تغير المناخ وتداعياتها.

وينضم مجموعة من طلاب أكاديمية الإمارات الدبلوماسية في الحلقة النقاشية المخصصة للشباب والتي ستعقد عقب حفل الافتتاح الرسمي.

كما يشارك أعضاء هيئة التدريس من الأكاديمية في عدد من جلسات النقاش وتبادل المعرفة والتي تضم مجموعة من المسؤولين والخبراء العالميين، بالإضافة إلى ورش العمل لتسليط الضوء على الدور الفعال الذي تلعبه الدبلوماسية في المجالات المتعددة ومنها: تغيير المناخ والاستدامة والغذاء والمساعدات الخارجية.

ويترأس برنالدينو ليون مدير عام أكاديمية الإمارات الدبوماسية جلسة حوار في اليوم الافتتاحي للحدث والتي ستضم كلاً من معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة والدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير شؤون الكهرباء والماء في مملكة البحرين وعدنان أمين مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «ايرينا». من جانبها، ذكرت الدكتورة نوال الحوسني نائب مدير عام أكاديمية الإمارات الدبلوماسية» إن أسبوع أبوظبي للاستدامة يركز هذا العام على التحولات التي تطرأ على قطاع الطاقة العالمي والدور المهم الذي تلعبه الأجيال الشابة في مستقبل الاستدامة، ومن خلال مشاركة الأكاديمية في هذا الحدث نهدف إلى إتاحة الفرصة لدبلوماسيي المستقبل للعمل مع قادة الاستدامة في سبيل وضع وتنفيذ خطط واستراتيجيات فعالة ومبتكرة للحد من تداعيات تغير المناخ».