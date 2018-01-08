ثغرات أمنية تهدّد أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية

دبي (الاتحاد)

اكتشف مجموعة من الباحثين الأمنيين ثغرات أمنية جديدة يطال أثرها كافة أجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المستخدمة والتي تعتمد على معالجات مطوّرة من قبل شركات Intel و AMD و ARM.

وتتيح الثغرات الجديدة للمخترقين سرقة بيانات حساسة تتضمن كلمات المرور والبيانات البنكية، بغض النظر عن طبيعة نظام التشغيل في الأجهزة التي يتم اختراقها.

وقد أطلق على الثغرة الأولى اسم ميلت داون Meltdown، وهي موجودة بصورة رئيسة في معظم المعالجات التي تطورها شركة Intel، وتتيح للمهاجمين اختراق الحاجز الموجود بين التطبيقات الخاصة بالمستخدم وبين الذاكرة الأساسية للكمبيوتر، مما يتطلب تغيير طريقة تعامل نظام التشغيل مع الذاكرة لإصلاح هذه الثغرة.

أما الثغرة الثانية فأطلق عليها اسم سبيكتر Spectre، وهي موجودة في معظم المعالجات الحديثة المصممة من قبل Intel و AMD ومجموعة من المعالجات المصممة من شركة ARM، وتتيح للمهاجمين خداع التطبيقات وسرقة بيانات سرية منها، وقد صنّفت هذه الثغرة على أنها أخطر من الأولى وأكثر ضررا على المستخدم.

وتعليقا على الثغرات الجديدة، قال تبريز سيرف، مدير الحلول الأمنية لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا لدى شركة F5 نتوركس المتخصصة في حماية التطبيقات: «تشير الثغرات الجديدة المكتشفة والموجودة على مستوى العتاد والبرمجيات إلى أهمية التركيز على حماية التطبيقات، إذ أنها البوابة الرئيسة للوصول إلى البيانات والتي ينبغي حمايتها أينما كانت موجودة».