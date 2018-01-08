ثغرات أمنية تهدّد أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية

دبي (الاتحاد)
اكتشف مجموعة من الباحثين الأمنيين ثغرات أمنية جديدة يطال أثرها كافة أجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المستخدمة والتي تعتمد على معالجات مطوّرة من قبل شركات Intel و AMD و ARM.
وتتيح الثغرات الجديدة للمخترقين سرقة بيانات حساسة تتضمن كلمات المرور والبيانات البنكية، بغض النظر عن طبيعة نظام التشغيل في الأجهزة التي يتم اختراقها.
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أما الثغرة الثانية فأطلق عليها اسم سبيكتر Spectre، وهي موجودة في معظم المعالجات الحديثة المصممة من قبل Intel و AMD ومجموعة من المعالجات المصممة من شركة ARM، وتتيح للمهاجمين خداع التطبيقات وسرقة بيانات سرية منها، وقد صنّفت هذه الثغرة على أنها أخطر من الأولى وأكثر ضررا على المستخدم.
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