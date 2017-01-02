غموض موقف خلفان من المشاركة مع «فخر أبوظبي»

مصطفى الديب (أبوظبي)

يخوض الجزيرة، تدريبه الرئيسي مساء اليوم، استعداداً للقاء الوحدة المرتقب في ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والمقرر له مساء بعد غد، على ملعب الوصل في دبي.

وعاد «فخر أبوظبي» إلى التدريبات مساء أمس، بعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة ثلاثة أيام، ويشارك في مران اليوم جميع اللاعبين، حيث لا توجد أي غيابات في صفوف الجزيرة، باستثناء خلفان مبارك الذي لم يتحدد موقفه بسبب الإصابة، فضلاً على المغربي مبارك بوصوفة الذي أكدت مصادر خوضه اللقاء.

وشارك بوصوفة في تدريبات الجزيرة مساء أمس، بعد أن تم الاتفاق مع الجهاز الفني لمنتخب المغرب على التحاق اللاعب بمعسكر «أسود الأطلس» في العين عقب مباراة الوحدة في الكأس.

وكانت الأيام الماضية شهدت مفاوضات مكثفة بين الجزيرة وجهاز المنتخب المغربي الذي أبدى تفهماً لأهمية اللقاء بالنسبة للجزيرة وللاعب في الوقت نفسه.