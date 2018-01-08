512 طائرة أسطول الناقلات الوطنية بنهاية 2017

مصطفى عبد العظيم (دبي)

ارتفع أسطول الناقلات الجوية الوطنية الأربع التي تضم (الإمارات والاتحاد للطيران والعربية للطيران وفلاي دبي) ليصل إلى 512 طائرة بنهاية العام 2017، بعد أن تمكنت هذه الشركات من إضافة 44 طائرة جديدة خلال العام الماضي بقيمة دفترية تقدر بنحو 47.6 مليار درهم.

وأظهرت بيانات مجمعة من بيانات شركات الطيران الإماراتية الأربع، أن الناقلات الوطنية واصلت توسعاتها خلال العام 2017 في مختلف الأسواق الخارجية مستفيدة من اتفاقيات النقل الجوي ومذكرات التفاهم التي توقعها الهيئة العام للطيران المدني مع مختلف دول العالم، فضلاً عن قيامها بزيادة عدد رحلاتها إلى العديد من الوجهات القائمة بالفعل، بالإضافة إلى التوسع في شراكاتها بالرمز وشراكاتها بالحصص خلال العام الماضي.

وأظهرت البيانات التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، قيام الشركات الأربع بإضافة 13 وجهة جديدة لشبكة خطوطها الدولية خلال العام 2017 ليبلغ بذلك إجمالي عدد الوجهات المجمعة التي تطير إليها الناقلات الأربع إلى 444 وجهة حول العالم انطلاقاً من مطارات الدولة المختلفة.

وبحسب البيانات تسلمت الناقلات الوطنية بنهاية شهر ديسمبر الماضي 28 طائرة بوينج من طرازات 777 و787 و737 ماكس، بالإضافة إلى 16 طائرة من شركة ايرباص من طرازات ايه 380 وايه 320 Ceo وايه 330 للشحن.