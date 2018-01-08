«أسبوع أبوظبي للاستدامة» يحتفي بإرث زايد ورؤيته الملهمة للأجيال

أبوظبي (وام)

أكد محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، أن الدورة الحالية من أسبوع أبوظبي للاستدامة 2018 تتميز بخصوصية كونها تقام في «عام زايد»، وتتزامن مع مرور عشر سنوات على إطلاق جائزة زايد لطاقة المستقبل التي تم تأسيسها تكريماً لإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وتكريساً لرؤيته في مجالات الاستدامة والحفاظ على البيئة بهدف إلهام الجيل القادم من المبدعين العالميين لتقديم حلول مبتكرة لطاقة المستقبل.

وقال الرمحي - في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام» - إن «أسبوع أبوظبي للاستدامة» الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وينطلق 13 يناير الجاري، يعد أحد أكبر التجمعات المعنية بالاستدامة في العالم، ويهدف إلى تعزيز الفهم لأبرز التوجهات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي توجه مسار التنمية العالمية المستدامة، بهدف تمكين المجتمع العالمي من إدراك أهمية الاستراتيجيات الفاعلة والقابلة للتطبيق في الحد من التغيرات المناخية.

وأضاف أن الدورة الحالية تركز على دفع جهود التحول العالمي في قطاع الطاقة وتعزيز مشاركة الشباب الذين يشكلون العنصر الأساسي في استمرارية مسيرة التقدم، وضمان تزويدهم بالأدوات اللازمة للحفاظ على زخم هذه المسيرة ومواصلة نهج الإنجاز.

وعن الدول والشركات المشاركة في الدورة الحالية من أسبوع أبوظبي للاستدامة، قال الرمحي إن أسبوع أبوظبي للاستدامة 2018 يستضيف ما يزيد على 35 ألفاً من المشاركين من 150 دولة، ويحظى بحضور إعلامي مميز يمثل 600 جهة إعلامية من شتى أنحاء العالم.