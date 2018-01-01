قائد التحالف العربي على الساحل الغربي اليمني: قوات الإمارات والسودان تسطر ملحمة قتالية



تاريخ النشر: الإثنين 01 يناير 2018 صنعاء، عدن (الاتحاد، وكالات) حققت قوات الشرعية اليمنية، بدعم التحالف العربي، تقدماً في عدد من جبهات القتال الرئيسة مع ميليشيات الحوثي الانقلابية الإيرانية، وأقرت الميليشيات بوقوع انهيارات كبيرة في صفوفها، حيث قتل وأسر 100 عنصر في الجوف وحجة والبيضاء والحديدة. وأكد قائد قوات التحالف العربي على الساحل الغربي لليمن، العميد الركن عبد السلام الشحي، أن القوات الإماراتية والسودانية والمقاومة اليمنية، تسطر ملحمة في القتال، في ظل تصميم قوات التحالف على تحرير اليمن من سيطرة ميليشيات الحوثي الإيرانية، وقال لـ«وكالة أنباء الإمارات»: «إن هناك انهياراً كبيراً في دفاعات العدو، وتم أسر مئات العناصر». في وقت شدد رئيس فريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتية في عدن المهندس جمعة عبدالله المزروعي، على استمرار العمليات الإنسانية الأساسية والضرورية لإغاثة الأشقاء اليمنيين، ودعمهم على تجاوز الظرف العصيب الذي يمرون به.