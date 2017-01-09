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منع زواج طفلة برجل يكبرها بـ37 عاماً

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تاريخ النشر: الإثنين 09 يناير 2017

دب أ

ذكر تقرير إخباري اليوم الاثنين، أن الشرطة الباكستانية أنقذت طفلة تبلغ من العمر 13 عاماً، من الزواج من رجل يبلغ من العمر 50 عامًا، وألقت القبض على العريس ووالد الطفلة.

وأفادت قناة «جيو» الإخبارية الباكستانية، بأن ضبط المتهمين تم بعد أن قام أشخاص في الحي الواقع بمدينة تشينيوت في إقليم البنجاب، شرقي البلاد، بإبلاغ الشرطة بالواقعة. وتم احتجاز العريس ووالد الطفلة.

وأوضحت «جيو» أن العريس كان سيتزوج للمرة الثانية، حيث أنه لم يرزق بأطفال من زوجته الأولى. وأوضحت الشرطة أنه من المقرر أن يتم اتخاذ الإجراءات القضائية ضد المتهمين.

وينص القانون في باكستان على أن يكون الحد الأدنى لسن زواج الفتيات، 16 عامًا، بحسب «جيو».

     
 

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