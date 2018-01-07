محمد بن زايد يعود أحمد السويدي وعويضة الخييلي في مستشفى توام

العين (وام)

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة يرافقه سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين أمس، في مستشفى توام بالعين كلاً من معالي أحمد خليفة السويدي ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، وعويضة سهيل الخييلي، وذلك للاطمئنان على صحتهما.

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأحاديث الودية مع السويدي والخييلي.. وأعرب سموه عن تمنياته لهما بموفور الصحة والسعادة والشفاء العاجل. وأعرب معالي أحمد خليفة السويدي وعويضة الخييلي عن شكرهما وتقديرهما لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان على الاهتمام وزيارة سموهما لهما في نهج أصيل أسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تواصل وتلاحم القيادة الحكيمة مع أبناء شعبها.