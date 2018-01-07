فرنسي يخطف ابنه الرضيع من مستشفى



تاريخ النشر: الأحد 07 يناير 2018 تولوز، فرنسا (أ ف ب) أقدم والد فرنسي على خطف ابنه الرضيع البالغ من العمر شهرين فقط، والذي يعاني من وضع صحي بالغ الخطر، الأمر الذي دفع بالنيابة العامة في تولوز جنوب فرنسا، إلى إطلاق «إنذار عن خطف» للبحث عنه، يعاني هذا الطفل الذي يتغذى بواسطة أنابيب معوية ووريدية «من مرض يحتاج بسببه إلى متابعة العلاج فوراً»، بحسب المصدر.. ووالد الطفل رجل في الثالثة والثلاثين من العمر، وكان يتنقل بسيارة من طراز «بيجو»، وبدأت الشرطة في تولوز بالبحث عنه.. وقال مصدر قضائي «لسنا أمام حالة رغبة أحد الوالدين بانتزاع الطفل»، لكن ما فعله الأب ما زال «غير مفهوم».