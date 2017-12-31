الهريفــي: «الأبيض» يتطور.. ولاعبوه دخلوا الأجواء تدريجياً

الكويت (الاتحاد)

أكد فهد الهريفي، نجم الكرة السعودية السابق، أن مباريات المربع الذهبي في البطولة مختلفة تماماً عن الدور الأول، حيث كان عدد كبير من اللاعبين في المنتخبات بعيداً عن حساسية المباريات، وبالتالي سيكون نصف النهائي مختلفاً.

وقال الهريفي: الحقيقة أن المواجهة بين الإمارات والعراق ستكون قوية للغاية، نظراً لوجود مميزات في كل منتخب، خاصة «الأبيض»، الذي استوعب خطة زاكيروني، خاصة أن الأدوار الأولى كان هناك عدد من اللاعبين بعيدين عن مستواهم، وحساسية المباريات غائبة مثل أحمد خليل وإسماعيل الحمادي، وتدريجياً بدأ يتحسن الأداء وكان النجم الأول في الفريق الحارس خالد عيسى في المباريات الثلاث لأنه أعطى الفريق قوة وصمام أمان للحد الخلفي.

وأضاف: جميع العناصر في صفوف «الأبيض» دخلت أجواء البطولة، وبدأ خميس إسماعيل يتحرك للأمام ويسدد ويقوم بأدوار هجومية، وأيضاً تحسن أداء الظهيرين، والشكل العام أن الدور الأول منح الإمارات الثقة لمواصلة السير في البطولة، خاصة أن الأداء يتحسن من مباراة لأخرى، وهذا التصاعد الفني مفيد للغاية، والأهم اللياقة البدنية، التي بدأت ترتفع بشكل جيد، بخلاف الانضباط التكتيكي، وشهدنا تحركات عمر عبدالرحمن في الوسط وفي اتجاه الأمام وليس للتراجع للخلف، وهو ما انطبق على إسماعيل الحمادي.

وأكد الهريفي أن مشكلة «الأبيض» الوحيدة هي في علي مبخوت الهداف الكبير، وقال: أحب أن أوجه له رسالة، بعدم التهاون في اللمسات الأخيرة من الهجمة وهو ما نشعر به ونحن خارج الملعب، ولا بد أن يعطي الكرة الاهتمام لأن المنتخب دخل المرحلة الأصعب في البطولة، ولا يوجد تعادل، وأتمنى أن يكون مبخوت جاهزاً في الموعد ويهز الشباك بقوة.