بالصور.. العالم يحتفي بـ 2018

عواصم العالم (وكالات)

بدأ شرق الكرة الأرضية مساء أمس باستقبال عام 2018،

إذ تنطلق من جزر المحيط الهادئ ومن ثم أستراليا، الاحتفالات بحلول السنة الجديدة التي تقام وسط إجراءات أمنية مكثفة. وبسبب الفارق في التوقيت، كانت سيدني أول مدينة كبرى في العالم تحتفي بحلول عام 2018، مع مجيء 1.5 مليون شخص إلى خليجها الشهير لحضور عرض الألعاب النارية التقليدي. وتضمن العرض هذه السنة مفرقعات بألوان الفرح، وأُطلقت من جسر «هاربر بريدج» الشهير. وقالت رئيسة بلدية أكبر مدينة أسترالية كلوفر مور: إنها طريقة رائعة لنودع عام 2017. ولتسليط الضوء أكثر على هذا العرض، صمم الممثل الهوليوودي هيو جاكمان أشهر أبناء سيدني 20 ثانية من هذا العرض بالذهبي والفضي، لإشعال خليج المدينة بالعروض النارية. أما هونج كونج فقد وعدت بعرض هائل يستمر عشر دقائق قبيل منتصف الليل مع ظهور «شُهب» تطلق من ناطحات سحاب تطل على مرفأ فكيتوريا هاربر. أما دبي فقد استعاضت بعرض الألعاب النارية الشهير على برج خليفة أعلى مبنى في العالم (828 مترا) بعرض ليزر. وزينت الجادات والساحات الرئيسية في موسكو لاستقبال السنة الجديدة، وأضاء عرض للألعاب النارية 36 مبنى في العاصمة الروسية، إضافة إلى إحاطة مبنى الكرملين بالأنوار ذات الألوان المختلفة. ورغم المشاكل الأمنية التي تعاني منها ريو دي جانيرو، فقد استقطبت عاصمة البرازيل السياحية عددا قياسيا من الأشخاص إلى شاطئ كوباكابانا على أن يرتدوا بغالبيتهم الملابس البيضاء كما جرت العادة. وأمام خطر وقوع اعتداءات في تركيا، ولا سيما بسيارات تقتحم تجمعات في الشوارع، كما حصل في نيس (فرنسا) وبرشلونة (إسبانيا)، كان ضمان الأمن الشغل الشاغل للسلطات والمنظمين لسلامة المحتفلين.