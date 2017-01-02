الطيارة اللاسلكية تدشن «فزاع للصيد بالصقور»

دبي (الاتحاد)

تنطلق صباح اليوم، بطولة فزاع للصيد بالصقور «التلواح»، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بمقر البطولة بالموقع الدائم لبطولات فزاع للصيد بالصقور في منطقة الروية بدبي، وتستمر حتى يوم 12 يناير الجاري، بمشاركة واسعة من الصقارين، خاصة أن البطولة تعد الأكبر في أجندة البطولات بمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بفئاتها الشاملة والمتنوعة، مع تخصيص جوائز مالية ضخمة للفائزين.

وتضم المسابقات، 5 فئات هي الشيوخ والعامة والناشئين والمحلي والخليجي، يتنافسون في 11 مسابقة، هي تبع وحش، تبع جير، جير شاهين فرخ، جير شاهين جرناس، جير تبع فرخ، جير تبع جرناس، بيور جير فرخ، بيور جير جرناس، قرموشة فرخ، قرموشة جرناس، إلى جانب الطيارة اللاسلكية، وهو ما يعني أن هناك 55 مسابقة لكل الفئات المشاركة في البطولة.

وتبدأ المنافسات اليوم بإقامة بطولة الطيارة اللاسلكية فئة الشيوخ، تليها بداية التصفيات لفئتي الشيوخ والعامة التي ستقام بشكل يومي، على أن تكون النهائيات يومي 11 و12 يناير الجاري، ويتخللها فئتا المحلي والخليجي يومي 9 و10 من الشهر الجاري وبطولة الناشئين يوم 7 يناير الجاري.

وشهد مقر البطولة خلال الأيام الماضية، إقبالاً واسعاً على التسجيل للمشاركة والقيام بتركيب الحلقات الذكية للطيور، وقد أغلق باب التسجيل أمس الأول، وجاء الإقبال الواسع، نظراً لنجاح البطولة العام الماضي وما شهدته من أحداث ومنافسات قوية، إلى جانب الانطلاقة القوية للموسم في بطولات الصيد بالصقور الشهر الجاري التي ساهمت في زيادة أعداد المسجلين في بطولة التلواح.

وعبرت سعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن تقديرها للإقبال الواسع من المشاركين للتسجيل والتنافس في البطولة التي جاءت متنوعة وشاملة لكافة الفئات بهدف جذب أفضل المتخصصين في رياضة الصيد بالصقور، مع تقديم منافسات الطائرات اللاسلكية التي تمزج بين الرياضات التراثية والتكنولوجيا المعاصرة بين ماضي نفتخر به، ومستقبل مشرق وواعد.

وأكدت أن التحضيرات قائمة لتقديم البطولة بأبهى حلة عبر إعداد الموقع الدائم لبطولات الصيد بالصقور وتوفير كافة مقومات الراحة للمشاركين، وتسهيل عملية التنافس بينهم لاختصار الجهد والوقت، ومنح الجماهير الحاضرة في الموقع، أو عبر شاشات التلفاز أقوى المستويات للطيور المشاركة التي ستسابق الزمن لحصد الجوائز الكبرى.