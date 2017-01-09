إنقاذ مواطنتين انحصرتا داخل مركبة

سعيد أحمد (أم القيوين)

تمكن رجال إدارة الدفاع المدني بأم القيوين، من إنقاذ حياة مواطنتين انحصرتا داخل مركبة، اندلعت النيران في أجزاء منها، نتيجة تعرضها لحادث تصادم بين مركبتين، أسفر عن إصابة 3 مواطنات وإثيوبية بإصابات متوسطة، نقلن إلى مستشفى الشيخ خليفة.

وقال العقيد خميس إبراهيم بولصلي مدير إدارة الدفاع المدني أم القيوين بالإنابة: إن غرفة العلميات تلقت بلاغاً مساء السبت الماضي يفيد بوقوع حادث تصادم على شارع الاتحاد بالقرب من منطقة الراعفة، ووجود مواطنتين محصورتين داخل إحدى المركبات، وعلى ضوء البلاغ هرعت مركبات وآليات الدفاع المدني إلى مكان الحادث.

وذكر أن الفرقة استخدمت أدوات ومعدات الإنقاذ لإخراج المصابتين وإخماد النيران المشتعلة في المركبة،حيث تعرضت المواطنتان لإصابات متوسطة، كما أصيب في الحادث مواطنة وأثيوبية كانتا في المركبة الأخرى، بإصابات متوسطة، نقلن جميعهن بوساطة الإسعاف الوطني إلى مستشفى الشيخ خليفة، مشيراً إلى إنه تم تسليم موقع الحادث للجهات المختصة بالإمارة.