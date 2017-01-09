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«استئناف دبي» تصدر حكمها في القضية 22 يناير

«الاتحاد» تنشر الصحيفة الجنائية لقاتل «عبيدة»
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تاريخ النشر: الإثنين 09 يناير 2017

محمود خليل (دبي)

كشف فحوى الصحيفة الجنائية لمغتصب وقاتل الطفل عبيدة المكونة من أربع صفحات عن مفاجأة من العيار الثقيل إذ دحضت بياناتها كل ادعاءات الجاني بأنه حاول الانتحار في الإمارات لمرات عدة، فيما أظهرت أن سجله الجنائي حافل بارتكاب الجرائم في 3 إمارات دبي والشارقة وعجمان كالسرقة من الشقق وتعاطي المشروبات الكحولية والاستيلاء على مال الغير من دون وجه حق وقضايا حوادث مرورية.

وتسلط الصحيفة الجنائية الضوء على مدى مصداقية ما كان ادعاه الجاني أمام محكمة أول درجة في وقت سابق بأنه أقدم على الانتحار مرتين في الأردن وتعرضه لاضطهاد أسري لكونه ابن الزوجة الأولى لوالده الذي ادعى أنه حاول قتله مرة في الأردن، حيث أبلغ محامي الدفاع عنه المنتدب من قبل المحكمة «الاتحاد» بأنه لم يحصل على أية وثيقة تؤكد صحة ادعاء موكله بهذا الخصوص.

وبينت الصحيفة الجنائية للجاني التي حصلت عليها «الاتحاد»، وجود 8 بلاغات جنائية دائمة منها 7 متهم فيها ما زالت جارية بحقه اثنان منها خاصة بتعاطي المشروبات الكحولية ومثلهما سرقة من شقة، وبلاغ واحد لكل من الجرائم التالية عدم دفع أجرة خدمات مسكن فندقي «شقق مفروشة» والاستيلاء على مال الغير دون وجه حق وبلاغ مروري بعدم الإبلاغ عن حادث مروري ارتكبه.

وتفيد بيانات الصحيفة الجنائية للجاني أنه كان فاراً من وجه العدالة في قضايا عدة، وذلك بوجود 11 تعميماً منها 3 ما زالت فعالة من قبل إدارتي شرطة دبي والشارقة، بالإضافة إلى تعميم من قبل كفلائه للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب – دبي.

وتظهر الصحيفة وجود 18 ملف إيقاف وحجز وضبط بحق الجاني غير فعالة، ووجود ملفي سابقتين مفعلتين بحقه، بالإضافة إلى ملف سجون من الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بدبي على خلفية قضية محكوم فيها في أغسطس 2014، كما بلغ عدد القضايا الجنائية التي مثل فيها أمام محاكم كل من دبي والشارقة وتم تسديدها 7 قضايا، وآخر ما زال فعالاً أمام وزارة العدل محاكم عجمان نيابة مرور الإمارة. ... المزيد
     
 

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