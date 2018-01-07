سيؤول تعرض إرسال وفد رفيع للمحادثات مع بيونج يانج

واشنطن، سيؤول (وكالات)

عبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس عن آمله في أن تتطرق المباحثات المقررة بين الكوريتين الشمالية والجنوبية إلى «أبعد من دورة الألعاب الأوليمبية» ملمحا إلى مشاركة بلاده في الوقت «المناسب».

وقال ترامب في مؤتمر صحفي في منتجع كمب ديفيد الرئاسي «أود أن أراهم يتطرقون إلى ما هو أبعد من دورة الألعاب الأولمبية»، متابعا «وفي الوقت المناسب، سنشارك».

وتأتي تصريحاته غداة اتفاق الكوريتين على إجراء أول حوار رسمي بينهما منذ أكثر من سنتين لمناقشة مشاركة كوريا الشمالية في الألعاب الأولمبية الشتوية التي تنظمها كوريا الجنوبية الشهر المقبل.

وعرضت كوريا الجنوبية أمس، إرسال وفد يضم خمسة مسؤولين بقيادة وزير في الحكومة إلى محادثات نادرة مع كوريا الشمالية الأسبوع المقبل، حسبما أعلنت وزارة التوحيد في سيؤول.