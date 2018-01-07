طائرة كويتية تصطدم بأخرى في نيويورك



تاريخ النشر: الأحد 07 يناير 2018 نيويورك (وكالات) تعرضت طائرة تابعة للخطوط الجوية الكويتية أثناء استعدادها للإقلاع من مطار «جي إف كي» الدولي بنيويورك أمس للاصطدام بطائرة أخرى على المدرج دون أن يسفر عن وقوع إصابات. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» أن الطائرة كانت على المدرج قبيل الإقلاع حينما اصطدمت بها طائرة أخرى، حيث تم إخلاء جميع الركاب ونقلهم إلى أحد الفنادق إلى أن يتم توفير البديل لهم. وأوضحت أن الطائرة الكويتية تعرضت لأضرار خفيفة في المؤخرة، ولم تقع أي إصابات للركاب. يذكر أن إدارة مطار «جي إف كي» الدولي في مدينة نيويورك قالت في بيان مساء الخميس إن جميع الرحلات الدولية والمحلية تم تعليقها مؤقتا لسوء الأحوال الجوية نظرا للعاصفة الثلجية التي تضرب حاليا الساحل الشرقي للولايات المتحدة.