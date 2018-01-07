«الوطني الاتحادي» يشارك في اجتماع رؤساء المجالس التشريعية الخليجية بالكويت

أبوظبي (وام)

يشارك المجلس الوطني الاتحادي بوفد برئاسة مروان بن غليطه النائب الأول لرئيس المجلس في الاجتماع الدوري الحادي عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي سيعقد في دولة الكويت يومي 8 و9 يناير الجاري. ويضم الوفد في عضويته كلا من سالم عبيد الحصان الشامسي ومحمد بن كردوس العامري، وحمد أحمد الرحومي، وخليفة سهيل المزروعي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وأحمد شبيب الظاهري أمين عام المجلس.

وحسب جدول أعمال الاجتماع سيتم الاطلاع على التقرير السنوي لرئيس الاجتماع العاشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية واللجان التابعة له بدول مجلس التعاون للعام 2017م وعلى موجز مسيرة العمل الخليجي المشترك للعام 2017م مقدم من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى آليات التعامل مع التقارير الصادرة عن الجهات البرلمانية الدولية بشأن دول المجلس واللجنة البرلمانية الخليجية المعنية بتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي.

ووفق جدول الأعمال سيتم مناقشة المواضيع الخليجية المشتركة المقترح مناقشتها وبحث مسألة الانضمام إلى منتدى البرلمانيين العرب وموقف المجالس التشريعية من مسألة الانضمام وإعادة النظر في استمرارية التعاون مع المعهد العربي للتدريب البرلماني والدراسات التشريعية التابع للاتحاد البرلماني العربي ورؤية مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون للتعامل مع موضوع خطر الإرهاب والتنظيمات الإرهابية ومقترح تشكيل لجنة للتعاون مع برلمانات دول أميركا اللاتينية وتعزيز العلاقات مع الكونجرس الأميركي إضافة إلى بند ما يستجد من أعمال.