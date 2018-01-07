5 جرحى بانفجار سيارة مفخخة في بنغازي وتفكيك أخرى في طرابلس

بنغازي (د ب ا)
أفاد شهود عيان ومصدر أمني ليبي بإصابة خمسة أشخاص أمس جراء انفجار سيارة مفخخة بشارع في منطقه سلوق جنوب بنغازي شرق ليبيا. وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن السيارة انفجرت أمام منزل أحد أعيان وزعماء القبائل بالمدينة دون وقوع قتلى.
وبحسب شهود عيان، فإن التفجير ألحق اضرارا جسيمة بالمكان، وأسفر عن سقوط خمس إصابات، جراحهم بين بسيطة إلى متوسطة. ومنذ عام تقريبا تم استهداف العمدة ابريك الواطلي شيخ قبيلة العواقير بذات المنطقة بسيارة مفخخة، ما أدى إلى مقتله مع طفله أثناء خروجه من المسجد.
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من جانب آخر أصدر القائد العام للجيش الليبي، خليفة حفتر، قراراً بتشكيل كتيبة عسكرية جديدة للتمركز في منطقة الهلال النفطي، وذلك عقب تحذير أطلقته القيادة الأميركية بأفريقيا (أفريكوم) بشأن إمكانية تنفيذ هجمات إرهابية من طرف تنظيم داعش على هذه المنطقة خلال الفترة المقبلة. وبموجب القرار الذي صدر يوم 31 ديسمبر 2017 ونشر أمس السبت، أطلق على الكتيبة العسكرية الجديدة اسم «110 مشاة خفيف»، حيث ستكون تبعيتها للمنطقة الوسطى، ومكان تمركزها مدينة راس لانوف بشكل مؤقت، كما ستكلف بالعمل مع غرفة عمليات سرت الكبرى تحت قيادة العقيد «القذافي علي القذافي الصداعي».
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