السودان يغلق المعابر الحدودية مع إريتريا

الخرطوم (وكالات)

أعلنت السلطات السودانية إغلاق جميع المعابر الحدودية مع دولة إريتريا، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية (سونا) أمس السبت.

وذكرت الوكالة أن والي كسلا آدم جماع ادم أصدر قراراً، استنادا للمرسوم الجمهوري الخاص بإعلان حالة الطوارئ في ولاية كسلا، بإغلاق جميع المعابر الحدودية مع دولة إريتريا اعتبارا من مساء أمس الأول الجمعة، وإلى حين توجيهات أخرى. وحسب الوكالة، أشار القرار إلى أن حركة الدخول والخروج عبر معبر اللفة لمواطني البلدين ستكون وفق الضوابط والإجراءات القانونية المنصوص عليها.

وكان الرئيس السوداني المشير عمر حسن البشير أصدر يوم 30 ديسمبر الماضي مرسوما جمهوريا بإعلان حالة الطوارئ في ولايتي شمال كردفان وكسلا يسري لمدة ستة أشهر. وكانت الحكومة السودانية أعلنت أمس الأول أن القوات التي وصلت إلى ولاية كسلا لم تنشر على الحدود مع إريتريا، وإنما جاءت في إطار أمر الطوارئ والقرار الجمهوري الخاص بنزع السلاح والتصدي لعمليات الاتجار بالبشر وتهريب السلع.

واكتنف الغموض الأهداف التي من أجلها دفع السودان بالآلاف من قوات «الدعم السريع» إلى ولاية كسلا المتاخمة لإريتريا، خاصة وان والي كسلا نفسه كان قد قد نفى قبل يومين اي اتجاه لاصدار توجيهات من الحكومة الاتحادية أو الولائية بإغلاق المعابر الحدودية مع إريتريا، مؤكدا أن العلاقة مع أسمرا «علاقة مصيرية وممتدة منذ أزل التاريخ ولا يوجد ما يعكرها». وتابع قائلا «العلاقة مع الأجهزة الأمنية الإريترية وقياداتها مستمرة في الإطار الأمني ومحاربة الظواهر السالبة»، مشيرا إلى اتفاق السودان وإريتريا على مسائل تجعل المناطق الحدودية آمنة، وزاد «حركة المواطنين من والى إريتريا ستستمر وفق الإجراءات والضوابط المعمول بها من قبل». وأكد شهود عيان في مدينة كسلا وصول قوات الدعم السريع التابعة للجيش صباح الخميس على متن المئات من سيارات الدفع الرباعي والدبابات.