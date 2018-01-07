قرار في الكونجرس الأميركي لتأمين وصول الإنترنت للإيرانيين

واشنطن (وكالات)

أعلن مشرعان أميركيان الليلة قبل الماضية، أن الكونجرس أصدر قراراً يسمح بإرسال تكنولوجيا الاتصالات إلى إيران، بهدف دعم الشعب الإيراني في انتفاضته وتعزيزه من أجل حرية التعبير. وبناء على هذا القانون، يسمح الكونجرس للحكومة الأميركية بفرض عقوبات ضد قوات «الحرس الثوري» وغيرهم من مسؤولي النظام الذين أسهموا في الانتهاكات المنهجية والمستمرة لحقوق المواطن الإيراني الأساسية، من ضمنها حرية التجمعات السلمية وحرية التعبير، وفق ما جاء في إذاعة «صوت أميركا». وقام رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب النائب الجمهوري، إد رويس، والعضو الديمقراطي في اللجنة، إليوت أنكل، بتدوين مشروع قرار يهدف إلى دعم حرية التعبير، ويدين قمع التظاهرات السلمية وقتل المحتجين في إيران.

وأشار القرار إلى أن الاحتجاجات التي بدأت في 28 ديسمبر المنصرم انطلاقاً من مدينة مشهد، توسعت بشكل سريع إلى بقية المدن الإيرانية في تظاهرات توصف بأنها الأكبر ضد النظام منذ الثورة عام 1979. كما لفت النائبان البارزان في الكونجرس إلى استمرار الاحتجاجات ضد المشاكل الاقتصادية والفساد المستشري بين سلطات النظام وسيطرة «الحرس الثوري» على اقتصاد البلاد والتدخلات في بلدان الشرق الأوسط عبر دعم الميليشيات الموالية لطهران مادياً وعسكرياً. وبعد أن ذكر مجلس النواب الأميركي بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، أعلن وقوفه بجانب المحتجين الإيرانيين ضد حكومتهم التي وصفها بالفاسدة والقمعية. كذلك طالب حلفاء الولايات المتحدة والدول الديمقراطية في العالم الدفاع عن حقوق الشعب الإيراني من أجل نيل الحرية.