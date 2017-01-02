الاعتذارات الواهية تضرب السلة العربية

القاهرة (الاتحاد)
في الوقت الذي تشكو فيه اتحاداتنا العربية عدم إقامة بطولات، جاءت الاعتذارات الواهية من جانب معظم الاتحادات عن المشاركة في النسخة رقم 22 للبطولة العربية لكرة السلة للرجال المقامة في العاصمة المصرية القاهرة، برعاية «طيران الإمارات»، لتثير علامات استفهام كثيرة حول موقف الدول العربية وجدوى إقامة البطولات بهذا المحتوى شبه الفارغ.
كل الظروف كانت مهيأة لإقامة بطولة نموذجية من كل النواحي، في ظل رغبة الاتحاد العربي برئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي بإقامة البطولة ولو بمنتخبين فقط، لترسيخ مبدأ جديد لدى اتحاداتنا العربية المتخاذلة في كثير من الأوقات، باحترام مواعيد البطولات العربية، وهو ما حرص عليه القرقاوي منذ رئاسته للاتحاد العربي في دورته التي تستمر حتى 2020.
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واعتذر المنتخب الليبي بسبب الأزمة المالية، والمنتخب العراقي طلب أن يتحمل الاتحاد العربي مشاركته، والمنتخب الكويتي يعاني الإيقاف دولياً، والصومال رغم موافقة الاتحاد العربي على تحمل تكاليف مشاركتها رفض منتخبها الحضور لوجود عدد من لاعبيه المحترفين بالخارج رفضوا الوجود مع الفريق في هذا التوقيت.
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فيما اعتبر المدرب الجزائري علي فيلالي أن البطولة جاءت في توقيت مناسب تماماً لفريقه، قائلاً: جئنا إلى القاهرة لاكتشاف مواهب جديدة في السلة الجزائرية في ظل غياب لاعبي المجمع البترولي، والهدف الرئيس هو إيجاد العناصر القوية التي يمكنها خدمة المنتخب الوطني خلال دورتي المنطقة الأولى، التي تضم منتخبات الجزائر والمغرب وتونس وليبيا، المؤهلتين إلى البطولة الأفريقية للأمم2017 بالكونغو. وتابع: تم الاستغناء عن عناصر المجمع البترولي حتى لا يصابوا بالإرهاق بعد مشاركتهم في 3 منافسات خلال شهرين تقريباً، بهدف تجهيزهم للتصفيات القارية.
وقال ناصر القصير نائب رئيس الاتحاد البحريني، رئيس البعثة: سعادتي كبيرة بعودة السلة البحرينية للمشاركة بعد غياب 10 سنوات، وهي فرصة جيدة للغاية لكسب المزيد من الثقة والخبرات ودعوتي للاتحاد العربي بالاستمرار على هذا النهج، لأن ثقتي كبيرة في أن البطولات العربية من الممكن أن تعيد القوة للمنتخبات والأندية المشاركة في منافساتها، ولا بد من ترسيخ مبدأ احترام بطولاتنا.