محمد بن راشد: خير الوطن والمواطن عنوان 2017

دبي (وام)

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، أول اجتماع لمجلس الوزراء في العام الجديد في دار الاتحاد بدبي، حيث قال سموه «دار الاتحاد دار خير.. بدأت فيها مسيرة الخير.. ونبدأ منها عام الخير»، وأضاف «نبشر شعبنا بعام خير وبركة.. وخير الوطن والمواطن هو العنوان في 2017».

وقال سموه «مؤسس الدولة أحدث فرقاً دائماً في حياتنا، واليوم نحن على دربه ماضون»، مشيراً سموه إلى أن «اتحاد إماراتنا صار حقيقةً راسخةً نباهي بها العالم، وهو مدعاة لعزنا وفخرنا، نحمله في قلبنا وعقلنا ونغرسه في قلوب وعقول الأجيال الجديدة لتظل رايتنا مرفوعة على الدوام بإذن الله».

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن «الإمارات ماضية بعزيمة وثبات في تدعيم مستقبل دولتها وخدمة أبنائها والارتقاء بالعمل الحكومي في كل قطاعاته» ، وقال «إننا نستلهم من نهج الآباء المؤسسين رؤيتنا، ونسعى لتحقيق طموحاتنا التي لا حدود لها، وذلك في ظل قيادة أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله».. ووجه سموه أعضاء مجلس الوزراء كي يسيروا على خطى مؤسس الدولة وبانيها زايد الخير الذي صنع خيراً ورسخ قيمة العطاء في مجتمعنا.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن اعتزازه الكبير بمتحف الاتحاد الذي تم تدشينه مؤخراً كصرح وطني يشكل إضافة تاريخية وحضارية تسهم في توثيق مسيرة الاتحاد وتحتفي به، مشيراً بالقول «في هذا المكان، وجهنا قبل 4 سنوات ببناء صرح لتخليد ذكرى الاتحاد ورجال الاتحاد.. واليوم لدينا مرجع تاريخي موثوق».