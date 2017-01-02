«أبيض السلة» يتحدى حامل اللقب في «العربية 22»

علي معالي (القاهرة)

يلتقي اليوم منتخبنا الوطني للسلة مع نظيره المصري حامل اللقب، في الساعة الثامنة مساء بتوقيت دبي، في ثالث مبارياته بالبطولة العربية رقم 22 للرجال لكرة السلة «بطولة طيران الإمارات»، ويسبقها لقاء الجزائر مع المغرب في الرابعة عصراً، ويليها البحرين مع السعودية.

ويدخل منتخبنا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد أن حقق انتصاراً مثيراً على المنتخب الجزائري بنتيجة 79/‏‏ 74، في المباراة التي جرت بينهما على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها منتخبنا هذا الانتصار على منتخب «الخضر»، وصيف النسخة الأخيرة للبطولة العربية التي جرت في 2015 في مدينة شرم الشيخ المصرية، انتهت أرباع المباراة بنتيجة 20/‏‏ 17و17/‏‏ 22 و26/‏‏ 18و 16/‏‏ 17، وكان الربع الثالث هو المهم بالنسبة لمنتخبنا والذي قدم خلاله مستوى متميزاً للغاية.

وجاءت المباراة بشكل عام مثيرة للغاية، نظراً إلى قوة المنتخب الجزائري وعدم استسلامه للهزيمة حتى اللحظات الأخيرة من اللقاء، الذي شهد سخونة كبيرة في بعض أوقاته، نظراً للتقدم الكبير لمنتخبنا، والذي وصل في بعض أوقات المباراة إلى أكثر من 10 نقاط.

وتبرز أهمية الفوز على الجزائر في ظل استعداد الأخير بشكل جيد وقوي من خلال معسكر خارجي في صربيا لمدة 15 يوماً، حيث وصل الفريق الجزائري مباشرة من معسكره الخارجي إلى البطولة بالقاهرة، في المقابل أقام منتخبنا معسكراً لمدة 5 أيام في مدينة الإسكندرية.