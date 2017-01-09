ينظم المعرض على مدار يومي 27 و28 يناير الجاري «السركال أفنيو» يعلن فعاليات «مهرجان القوز الفني 2017»



تاريخ النشر: الإثنين 09 يناير 2017 دبي (الاتحاد) تستضيف منطقة القوز الصناعية يومي 27 و 28 يناير الجاري «مهرجان القوز الفني»، الذي يتضمن سلسلة من ورش العمل الفنية والعروض الحية، علاوة على جولات استكشافية وأعمال تركيبية تفاعلية ومعارض، حيث يفتتح المعرض أبوابه مجاناً على مدار يومين في إطار الاحتفالات السنوية الخاصة بالفن والثقافة في مدينة دبي، التي تكرس عطلة نهاية الأسبوع لتسليط الضوء على منطقة القوز واقتصادها الخلاق. ويتضمن البرنامج فعاليات غنية معاصرة من العروض الأدائية الحية والراقصة. وسيشهد هذا الموسم أيضاً مشاركة جديدة لشركة فرقة «سما للمسرح الراقص»، ومقرها دبي مع الإنتاج الجديد الأول للعلامة. وسيجلب الراقصان الإقليميان المعاصران بسام أبو دياب (لبنان) ومنير سعيد (مصر) نمطهما الفريد ورؤيتهما المعاصرة إلى المهرجان أيضاً، بالإضافة إلى مشاركة بيفين ماثيو، راقص الرسوم المتحركة المقيم في دبي، في عروضه الحية. وستشهد نهاية الأسبوع أيضاً احتفالاً لعدد من الراقصين والفنانين المحليين المعروفين. وسيكشف فريق «السركال أفينيو» النقاب أيضاً عن نشاط تفاعلي آخر، يؤديه هذه المرة الفنان الإماراتي الشهير عمار العطار، حيث قام العطار على مدى الأعوام القليلة الماضية بتوثيق وإنقاذ التحف الفنية الأثرية من بعض أقدم دور سينما في دبي.