«الزواج والأسرة والدين والثقافة» في «نيويورك أبوظبي» اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

تنظم جامعة نيويورك أبوظبي برنامجاً حافلاً بالفعاليات المجانية التي ستُعقد خلال شهر يناير الجاري، وسيتاح لعامة الجمهور المشاركة في جميع الفعاليات في حرم الجامعة في جزيرة السعديات.

ويستضيف مركز الأمن الإلكتروني، بالجامعة سلسلة محاضرات حول قضايا الأمن والخصوصية في أنظمة القياسات الحيوية (البيومترية) في الفترة من 8 - 12 يناير، وتتضمن ورشة عمل ومحاضرات ومناقشات وندوات حوارية تقام على مدى خمسة أيام بمشاركة كبار خبراء القياسات الحيوية (البيومترية) من الأوساط الأكاديمية والجهات الفاعلة في القطاع.

كما تنظم ندوة حواريّة حول الزواج والأسرة والدين والثقافة (الحضور بموجب دعوة) اليوم وغداً (9 - 10 يناير)، تديرها جانيت أفاري، الحاصلة على الزمالة من مؤسسة «ميلي تشامب» والمتخصصة بالدراسات الدينية والدراسات حول المرأة لدى جامعة كاليفورنيا (سانتا باربرا)، إضافة إلى كلوديا يعقوبي، الأستاذ المساعد في «معهد روشان للدراسات الفارسية» لدى جامعة نورث كارولاينا في تشابل هيل. إضافة إلى ندوة (جين جودال: بذور الأمل) يوم السبت 14 يناير، وتعتبر جين جودال مؤسس «معهد جين جودال» وسفيرة الأمم المتحدة للسلام؛ وهي تحرص على المزج بين تجربتها في الطبيعة وحماسها بهدف منح الجمهور فهماً متعمقاً للعالم من حولنا.

ويوم السبت 21 يناير تعقد ورشة (نحو الجنوب: ورشة عمل حول التعليم القانوني العالمي) (الحضور بموجب دعوة)، وتركز على مسألة التعددية في القانون، حيث تقدم آراء واستنتاجات لمجموعة من الباحثين المقارنين ومتعددي التخصصات ممن ينتمون للعديد من التقاليد الفقهية والفكريّة.

ويستضيف معهد جامعة نيويورك أبوظبي كذلك جلسة (هل معظم الأبحاث الطبية المنشورة خاطئة بالفعل؟) يوم الثلاثاء 24 يناير، ويتحدث فيها جيف ليكس، الأستاذ المشارك في الإحصاء الحيوي لدى «كليّة جونز هوبكنز بلومبيرغ للصحة العامة».

كما يستضيف المعهد جلسة (السفر إلى أرض الزانج (زنجبار) يوم الخميس 26 يناير، ويتحدث خلالها مارك هورتون، أستاذ علم الآثار في جامعة بريستول.

وأخيراً، تنظم محاضرة (النظام والاضطراب: قانون التوازن غير الثابت) يوم الأحد 29 يناير، ويحاضر فيها جانوس باش، أستاذ الحساب ورئيس قسم الهندسة التوافقية في كلية الفنون التطبيقية الاتحادية في لوزان، والزميل الباحث في معهد «ريني للحساب» التابع لـ«الأكاديمية المجرية للعلوم».