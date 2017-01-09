سلطان القاسمي يشهد انطلاق الدورة الـ 15 من مهرجان الشارقة للشعر العربي

الشارقة (وام)

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس، في قصر الثقافة، انطلاق فعاليات الدورة الـ 15 من مهرجان الشارقة للشعر العربي الذي يقام بتنظيم من بيت الشعر التابع لدائرة الثقافة والإعلام، وبمشاركة كوكبة من شعراء الوطن العربي، وتستمر فعالياته حتى 13 من الشهر الجاري.

وبدأت أولى الفعاليات بعرض فيلم تسجيلي استعرض البدايات الأولى لقيام بيت الشعر في إمارة الشارقة في عام 1997، وكيف أنه كان النواة الأولى لقيام هذا المهرجان العربي، حيث كان في بداياته ملتقى ومتنفساً للشعراء العرب، وكيف تبنى مسيرة النماء والعطاء للشعر في الوطن العربي.

كما عرض فيلم تسجيلي آخر استعرض عطاءات إمارة الشارقة ومبادرات حاكمها الحكيمة في إقامة بيوت للشعر العربي في مختلف أقطار العالم العربي الكبير، وسجل لحظات الابتهاج التي اعترت شعراء تلك المدن التي أقيمت فيها تلك البيوت، وكيف أنهم وجدوا فيها ملاذهم ومأمنهم وسكنهم، الذي إليه يأوون وفيه يبدعون.. وكانت تلك البيوت قناديل أضاءت سماء الشعر العربي.. وتم حتى يومنا هذا إنشاء بيوت للشعر في كل من المفرق بالأردن والأقصر بمصر والقيروان بتونس ونواكشوط بموريتانيا وتطوان بالمغرب والخرطوم بالسودان.

عقب ذلك، قام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بتكريم شخصيتي المهرجان الفائزين بجائزة الشارقة للشعر العربي في دورتها الـ 7، وهما الشاعر محيي الدين الفاتح من جمهورية السودان، والشاعر إبراهيم محمد إبراهيم من دولة الإمارات. وتعتبر هذه الجائزة التقديرية نافذة جديدة لعطاء أسمى في الشعر للمكرمين وغيرهم من الشعراء العرب الذين اشتغلوا في الشعر العربي، وأشغلوا الساحة الفكرية بإبداعاتهم وأثروها بعطائهم الذي شكل ذائقة إبداعية راقية عبرت عن مكنوناتها، وعن ما يفيض به المحيط من شجون وأفراح.