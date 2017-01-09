اليابان والحاجة للتكسير الهيدروليكي!

ستيفن سترومبيرج

في اليابان، يؤيد الجميع حتى المدافعون عن البيئة، استخراج النفط باستخدام تقنية التكسير الهيدروليكي. والقلق من ترامب ملموس هنا في طوكيو، لكن أثناء رحلتي الصحفية التي استغرقت أسبوعين، كان هناك شيء واحد رحب بسماعه جميع من قابلتهم تقريباً: وهو أن إدارة ترامب قد تشجع التكسير الهيدروليكي وصادرات الغاز الطبيعي إلى أماكن مثل اليابان.

ولو أن أشخاصاً مثل «كيميكو هاراتا» التي تعمل لدى منظمة «كيكو نتوورك» المدافعة عن البيئة في اليابان، أتيح لهم الطريق، فإن الدولة ستعزز الاستثمار في مختلف أنواع الطاقة المتجددة، لكنها أيضاً ستحرق كميات هائلة من الغاز الطبيعي في محطات الطاقة لديها في غضون العقدين المقبلين. وقالت «كيميكو»: «أتصور أن مصدر الطاقة المرحلي هو الغاز»، في إشارة إلى ذلك النوع من التفكير الذي يشجبه بشدة المدافعون عن البيئة في الولايات المتحدة. ويأتي معظم الوقود من خارج اليابان في صورة غاز طبيعي مسال. وتشهد اليابان جدلاً داخلياً محتدماً بشأن الطاقة النووية، لكنها تقبل الغاز الطبيعي. وعلى النقيض، يحتدم النقاش في الولايات المتحدة بشأن الغاز الطبيعي والتكسير الهيدروليكي، لكن لا حديث عن مخاوف بشأن الطاقة النووية. ويبدو أن كلتاهما تمتلك نصف الحقيقة فقط!

فالغاز، وإن كان وقوداً أحفورياً، فإنه يتسبب في انبعاث غازات دفيئة عند حرقه تتسبب في احترار الأرض لكن بدرجة أقل من الفحم، وهو المنافس المباشر للغاز. كما أنه أقل تلويثاً للهواء. وحرق الغاز بدلاً من الفحم سيكون استراتيجية أرخص نسبياً من أجل إنتاج كهرباء أقل تلويثاً للبيئة، بطريقة تتكامل بسهولة مع النظام الكهربائي القائم، ومن ثم يتيح بعض الوقت أمام تطوير واستخدام مصادر طاقةٍ خالية من الكربون. ومن الأسباب الأخرى التي تجعل المدافعين عن البيئة في اليابان يريدون حرق كميات كبيرة من الغاز هي أنهم يريدون أيضاً سرعة التخلص من الطاقة النووية. وعقب حادثة فوكوشيما عام 2011، أغلقت الدولة اليابانية معظم محطاتها الكثيرة للطاقة النووية، رغم أن الخبراء يتوقعون أن ما يزيد على 20 مفاعلاً يمكن أن تعمل بأمان وتنتج كميات هائلة من الكهرباء الخالية من الكربون، وفق المعايير التنظيمية الجديدة الصارمة. وينبغي سد الفجوة باستخدام هذه المفاعلات.

فالطاقة المتجددة لن يمكنها فعل ذلك لفترة طويلة، ذلك أن اليابان دولة جبلية فقيرة في الأراضي، وليس لديها أماكن وفيرة لمشاريع عملاقة لتوليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وعندما سألت وزير البيئة الياباني «كويشي ياماموتو» عن هذه التحديات، تحدث عن أن طوكيو زادت الاستثمارات في تكنولوجيا خلايا الوقود الهيدروجيني. لكن زيادتها وجعلها خالية من الكربون حقيقة سيستغرق وقتاً طويلاً ويكلف مالاً كثيراً.

وعلى النقيض، تتعين إعادة تشغيل محطات الطاقة النووية الموجودة، ومن ثم توفير طاقة خالية من الانبعاثات لسنوات طويلة، لكن هناك معارضة قوية من الشعب، خصوصاً من المدافعين عن البيئة.