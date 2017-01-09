تهمة «التنميط العنصري»!

أنتوني فايولا- برلين

العملية الأمنية التي قامت بها الشرطة في مدينة كولونيا الألمانية مؤخراً، إنما سعت من خلالها إلى تفادي تكرار سيناريو العام الماضي، عندما شن مشتبه فيهم، من بينهم طالبو لجوء، موجة اعتداءات جنسية ليلة رأس السنة. فخلال عطلة نهاية الأسبوع، قامت السلطات باستجواب مئات الرجال الذين يشار إليهم باسم «نافريز» -وهو اختصار لـ«المنحدرين من شمال أفريقيا»- وقامت باعتقال قرابة 100 شخص منهم.

لكن هل كان ذلك عملية أمنية أم حالة من حالات التنميط العنصري الجماعي؟

بعد الهجوم القاتل الذي نفّذه تونسي بواسطة شاحنة في أحد أسواق أعياد الميلاد في برلين في التاسع عشر من ديسمبر المنصرم، باتت ألمانيا أكثر انقساماً من أي وقت مضى، بشأن الكيفية التي ينبغي التعامل بها مع مئات الآلاف من طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى البلاد حديثاً، ومن بينهم أشخاص كثيرون من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

عمليات التمشيط الأمني في كولونيا، التي تبعد بنحو 482 كيلومتراً إلى الجنوب الغربي من برلين، أصبحت أحدث نقاط الخلاف؛ إذ يشيد البعض بعمل الشرطة في حين ينتقدها البعض الآخر لاستخدامها أساليب قوية جديدة.

هذا الانقسام يعكس النقاش المحتدم في ألمانيا -وعبر أوروبا كلها تقريباً- حول كيفية إحداث توازن بين قيم الخصوصية والحريات المدنية، من جهة، وبين متطلبات الحذر التي يستدعيها عهد المخاطر الحالي، من جهة ثانية. وكانت السلطات الألمانية قد أعلنت يوم الاثنين أنها قامت بعملية اعتقال جديدة مرتبطة بمحاربة الإرهاب ضمن سلسلة من العمليات المماثلة، حيث ألقت القبض على مهاجر سوري للاشتباه في سعيه للحصول على أموال من تنظيم «داعش» من أجل تنفيذ هجوم بواسطة شاحنة ملغومة.