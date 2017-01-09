الاشتراكيون الفرنسيون.. منافسات مبكرة

كافيتا سورانا*

لم تكن استطلاعات الرأي رحيمة بالحزب الاشتراكي الفرنسي مؤخراً، فقد انخفضت معدلات التأييد الشعبي لرئيس فرنسا الاشتراكي فرانسوا أولاند إلى 4% في نوفمبر. كما تشير استطلاعات رأي أحدث بخصوص الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقررة في 23 أبريل القادم، إلى أن مرشح الاشتراكيين قد يحتل المرتبة الرابعة في الجولة الأولى من التصويت.

غير أنه بغض النظر عن التوقعات المتشائمة، فإن سبعة مرشحين اشتراكيين سيجربّون حظوظهم ويتنافسون في ثاني انتخابات تمهيدية، مقررة يومي 22 و29 من يناير الجاري.

وكان المرشح الأوفر حظاً مانويل فالس ووزير التعليم السابق فينسون بيون قد كشفا عن برنامجيهما الانتخابيين يوم الثلاثاء. فالس وبيون، اللذان يبدو أنهما يشعران بالنشاط والحيوية بعد عطلة أعياد الميلاد، وعدا ببرامج اقتصادية جديدة تحافظ على المزايا والامتيازات الاجتماعية التي يعتبرها الفرنسيون بالغة الأهمية. كما وعد فالس بالإبقاء على العجز الوطني دون مستوى 3% الذي ينص عليه الاتحاد الأوروبي، لكنه لم يعِد بمحاولة خفضه إلى الصفر. وقال إن السياسة النقدية للاتحاد الأوروبي ينبغي أن تطبق بـ«ذكاء»، في انتقاد ضمني للسياسات التقشفية التي تفرض تخفيضات في الميزانية. هذا بينما قال بيون إنه يريد وقفة في توسيع الاتحاد الأوروبي، وتأسيس حرس حدود أروبي، وإعادة إحياء «صفقة أوروبية جديدة».

ومن المرشحين الرئيسيين أيضاً آرنو مونتبور، الذي استقال من منصبه كوزير للاقتصاد احتجاجاً على موقف أولاند المؤيد للشركات في 2014. ويميل مونتبور إلى السياسات الحمائية والمناوئة للعولمة. غير أن ثمة مرشحين آخرين لديهم فرص أقل في الفوز من بينهم وزير التعليم السابق بونوا هامون ووزيرة الإسكان السابقة سيلفيا بينل.

الانتخابات التمهيدية للحزب الاشتراكي هي الخطوة المقبلة ضمن حملة انتخابية ستجمع على الأرجح مرشحاً من الحزبين الرئيسيين ضد زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليمين المتطرف مارين لوبين بعد الجولة الأولى من التصويت. غير أن قلة قليلة من المراقبين تتوقع نجاح المرشح الاشتراكي النهائي في الفوز في الجولة الأولى، وذلك بعد فشل أولاند في تنفيذ وعود حملته الانتخابية ورفضه الترشح لولاية ثانية.