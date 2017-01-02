الدرمكي: «عمومية الطائرة» «شاهد ما شفش حاجة»

أسامة أحمد( الشارقة)

وصف مبارك الدرمكي، النائب الثاني لرئيس اتحاد الطائرة السابق، الجمعية العمومية لاتحاد اللعبة بأنها «شاهد ما شفش حاجة»، مشيراً إلى أنها لا تحاسب ولا تتدخل فيما يحدث في «الطائرة»، وظهر ذلك جلياً في الاستقالات التي كانت حديث الوسط الرياضي في الدورة السابقة للمجلس.

وقال: يجب تفعيل الجمعية العمومية من أجل أن تلعب دورها المنوط به، خصوصاً أن الدورة الحالية لا تحتمل أي إحباطات جديدة للعبة على الصعد كافة.

وأشار الدرمكي إلى أن «الطائرة» تدفع فاتورة الإهمال من قبل بعض الأندية، مما انعكس سلباً على حال اللعبة والذي لا يسر، خاصة أنها في تراجع مخيف والذي مثل علامة استفهام كبيرة لأبناء اللعبة خلال الدورة الماضية.

وقال: إن منتخباتنا أصبحت تكملة عدد في ظل غياب الاهتمام من الأندية، وأن البطولة العربية ليست مقياساً في تحسن مستوى «أبيض الرجال»، نظراً لغياب بعض المنتخبات التي لها وزنها في الخريطة العربية عن المشاركة في نسخة مصر.