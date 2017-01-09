القوات الأفغانية تقتل 45 مسلحاً باشتباكات

كابول (وكالات)

ذكرت وزارة الداخلية الافغانية في بيان أمس أن قوات الدفاع الوطني وقوات الأمن شنت 23 عملية مشتركة ضد الإرهاب خلال يومي أمس وأمس الأول، لتطهير بعض المناطق من المسلحين. وجرت العمليات في أقاليم ننجارهار وكابيسا ولاجمان وباروان ولوجار وغزني وقندهار وأوروزجان وهلمند ونمروز وهيرات وساري بول وفارياب وباداخشان وباجلان وقندوز. ونتيجة لذلك، قتل 45 متشددا مسلحا وأصيب 32 آخرون حسب بيان الوزارة التي لم تتحدث عن خسائر في جانبها. وأضافت الوزارة أنه خلال تلك العمليات، عثرت الشرطة الوطنية الافغانية على ذخائر خفيفة وثقيلة وقامت بمصادرتها.

إلى ذلك، أعلنت الشرطة الأفغانية أمس أن ستة مسلحين من طالبان قتلوا وأصيب أربعة آخرون إثر انفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق في منطقة باكوا بإقليم فراه بغرب أفغانستان. وقال متحدث باسم الشرطة إن الانفجار، وقع قبل الفجر، في منطقة بورزا بالإقليم. وأضاف أن القنبلة انفجرت عند مرور سيارة تقل المتمردين من منطقة جوليستان إلى باكوا، مما أدى لمقتل ستة منهم. وأشار إلى أن المسلحين هم أنفسهم من زرعوا القنبلة.

في غضون ذلك، قال قائد وحدة في مشاة البحرية الأميركية إن حوالي 300 عنصر سيرسلون إلى إقليم هلمند الأفغاني لدعم الجانب اللوجيستي والمخابراتي لقوات الأمن المحلية التي تخوض قتالا ضد عناصر حركة طالبان المتشددة في المنطقة.

وهذه المهمة هي الأولى للجنود الأميركيين في هلمند منذ مغادرتهم البلاد عام 2014 عند انتهاء عمليتهم العسكرية في البلاد. لكن منذ ذلك الحين تكافح قوات الأمن الأفغانية التي تدعمها واشنطن بضربات وجوية وبمئات المستشارين لاحتواء تقدم طالبان في هلمند.