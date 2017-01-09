كوريا الشمالية: اختبار الصاروخ العابر للقارات سيتم في أي وقت

سيؤول (رويترز)

قالت كوريا الشمالية أمس إنها قد تجري اختبارا لصاروخ باليستي عابر للقارات في أي وقت ومن أي مكان يحدده الزعيم كيم جونج أون وألقت باللوم في تطوير أسلحتها على السياسة العدوانية التي تنتهجها الولايات المتحدة. وكان كيم قال في الأول من يناير كانون الثاني إن بلاده التي تتمتع بقدرات نووية اقتربت من اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن متحدث باسم وزارة الخارجية قوله:«الصاروخ الباليستي العابر للقارات سيطلق في أي وقت ومن أي مكان تحدده القيادة العليا لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية».

في غضون ذلك، توجه كبير مستشاري الرئاسة الكورية الجنوبية للشؤون الأمنية أمس إلى الولايات المتحدة للقاء إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب المرتقبة ومناقشة مجموعة كبيرة من القضايا الأمنية.

ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن رئيس مكتب الأمن القومي،كيم كوان-جين، قوله للصحفيين قبيل الصعود على متن الطائرة «الوضـع الأمني لكوريا الجنوبية خطير للغاية هذا العام.البرامج الصاروخية الكورية الشمالية تشكل تهديدا ليس فقط على كوريا الجنوبية بل أيضا على الولايات المتحدة».

وقال:«زيارتي للولايات المتحدة تأتي لأن هناك حاجة للقاء مسؤولين من الوكالات الأميركية ذات الصلة قبل أن تتولى إدارة ترامب السلطة، وذلك لتنسيق السياسات». مضيفا أنه لم يتحدد بعد الشخصيات التي سوف يلتقيها.