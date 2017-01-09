وفاة الرئيس الإيراني الأسبق رفسنجاني إثر نوبة قلبية

طهران (وكالات)

توفي الرئيس الإيراني الأسبق أكبر هاشمي رفنسجاني بعد ظهر أمس عن 82 عاماً بعد تعرضه لأزمة قلبية، وفق وكالتي ايسنا وفارس الإيرانيتين للأنباء.

ونقل رفسنجاني بشكل عاجل إلى مستشفى في شمال طهران إثر تعرضه لهذه الأزمة، حسبما نقلت الوكالتان عن حسين مراشي أحد القريبين منه.

وكان رفسنجاني مساعداً قريباً من الإمام الخميني مؤسس الجمهورية الإيرانية في 1979. وشغل مناصب عدة قبل أن يتولى الرئاسة بين بين 1989 و1997.

ومنذ ذلك، ترأس مجلس تشخيص مصلحة النظام المكلف الإشراف على نشاط المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي وحسم الخلافات التي تنشأ بين مجلس الشورى (البرلمان) ومجلس صيانة الدستور.

لكن نفوذه في مؤسسات النظام تراجع في الأعوام الأخيرة. ورفض مجلس صيانة الدستور في 2013 ترشحه للانتخابات الرئاسية بسبب تقدمه في السن.

لكن الرئيس الحالي حسن روحاني فاز في الانتخابات يونيو 2013 بفضل دعمه ودعم الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي.

وفي فبراير 2016، حقق رفسنجاني فوزاً رمزياً في مواجهة المحافظين الذين حاولوا عزله سياسياً عبر انتخابه عضواً في مجلس الخبراء المكلف تعيين المرشد الأعلى والمخول إقالته إذا اقتضت الضرورة.