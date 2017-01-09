توقيف متورطين بعملية هروب سجناء من مركز إصلاح بحريني



تاريخ النشر: الإثنين 09 يناير 2017 المنامة (وكالات) أعلن وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد هوية عدد من المشتبه بتورطهم في مساعدة مرتكبي عملية الهروب من مركز الاصلاح والتأهيل بقرية جو مطلع يناير الجاري، والقبض عليهم، إضافة لتعقب 4 آخرين. وأوضح الوزير أمام مجلس النواب البحريني أمس، أن بين من تم القبض عليهم صاحب السيارة المستخدمة في تنفيذ عملية الهروب، بالإضافة إلى عدد من العناصر الإرهابية والمطلوبة في قضايا أمنية مختلفة وتحديد هوية 4 من المشتبه بتورطهم في الاعتداء وتهريب السجناء. وأضاف أن الإهمال والتواطؤ من أهم أسباب هروب المحكومين العشرة وعليه تمت إحالة عدد من مسؤولي وعناصر مركز الإصلاح والتأهيل في سجن جو إلى النيابة بمحاكم وزارة الداخلية.