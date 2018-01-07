4 معسكرات للقوات المسلحة تستقبل مجندي الدفعة التاسعة للخدمة الوطنية

أبوظبي (وام)

استقبلت مراكز التدريب في القوات المسلحة أمس شباب الوطن من مجندي الدفعة التاسعة للخدمة الوطنية حيث توافد المجندون إلى 4 معسكرات على مستوى الدولة.

ويخضع المجندون خلال فترة التدريب إلى برنامج تدريبي متكامل تم تطويره وفقاً لأفضل الممارسات العالمية ما يؤكد حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بالمنظومة التدريبية للبرنامج وتطويرها.

ويركز برنامج الخدمة الوطنية في المرحلة الأولى منه على تحويل المجندين من الصبغة المدنية إلى الصبغة العسكرية من خلال التدريبات العسكرية وحمل واستخدام السلاح وتعويدهم على الضبط والربط العسكري وتعزيز مستوى لياقتهم البدنية وترسيخ القيم الوطنية في نفوسهم وصقل وتطوير مهاراتهم القيادية لتبدأ بعد ذلك مرحلة التدريب التخصصي، إلى جانب العديد من المحاضرات التي يتلقونها على أيدي مدربين متخصصين بهدف تعزيز القيم الإسلامية والوطنية، حيث تعزز المحاضرات لديهم قيم الولاء والانتماء للوطن والقيادة ليكون شعارهم .. الله..الوطن ..الرئيس.

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