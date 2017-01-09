عشرات القتلى والجرحى بغارة أميركية على «الشباب» قرب كيسمايو

مقديشو (د ب ا)

ذكر مسؤول عسكري أن 5 أشخاص على الأقل قضوا وأصيب العشرات بقصف جوي، يشتبه أنه تم بطائرات حربية أميركية على مناطق تسيطر عليها جماعة «الشباب» الصومالية المرتبطة «بالقاعدة»، قرب مدينة كيسمايو الساحلية أمس، طبقاً لما ذكرته إذاعة «شيبلي» المحلية. ونقلت الإذاعة الصومالية عن المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إن الطائرات المقاتلة أطلقت 20 صاروخاً على الأقل على العديد من المعسكرات التابعة لجماعة «الشباب» المتطرفة، من بينها معسكرا سينجالير وتولو كوسو على بعد 30 كيلومترا من مدينة كيسمايو جنوب الصومال. وذكرت التقارير أن القصف تسبب بنفوق الكثير من المواشي. يأتي القصف الجوي، فيما أعادت «الشباب» السيطرة على منطقة بولو-جادود إثرد انسحاب قوات أثيوبية سيطرت على المنطقة الجمعة الماضي، من أيدي المسلحين في أعقاب عملية مشتركة.

من جانب آخر، بدأ صباح أمس، التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ في «أرض الصومال»، في العاصمة مقديشو، طبقاً لما ذكرته إذاعة نفسها. وأعلن أن عبدي هاشي عضو المجلس السابق، هو الفائز الأول في انتخابات «أرض الصومال». كما فاز محيى الدين شيخ علي بالمقعد الثاني.