دور بطولي للقوات الإماراتية في خطة تأمين باب المندب

عدن (الاتحاد)

أكد وزير الدولة اليمني هاني بن بريك، أن القوات المسلحة الإماراتية لعبت دوراً بطولياً ضمن جهودها في قوات التحالف العربي لدعم قوات الشرعية اليمنية في العمليات العسكرية الرامية لتأمين باب المندب وتحرير منطقة ذوباب في تعز قبل أيام. وقال إن رفع أعلام الإمارات والسعودية يأتي تقديراً وعرفاناً للدعم المبذول في سبيل تخليص المنطقة من شر مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية.

وقال رئيس مركز عدن للبحوث الإستراتيجية حسين حنشي، إن تحرير المناطق اليمنية المطلة على مضيق باب المندب من يد الانقلابيين يمثل خطوة نحو تأمين السواحل اليمنية وحركة التجارة الدولية التي تمر عبر هذا الممر لا سيما أن 80% من إنتاج النفط يمر عبر هذا المضيق. وأضاف لـ«الاتحاد» أن أهمية تحرير المناطق المحاذية للمضيق يكمن أيضاً في منع عمليات إيصال الأسلحة إلى الانقلابيين، وكشف ضلوع إيران في ذلك بالأدلة، لافتاً إلى أن تحرير منطقة ذوباب عقب تحرير باب المندب يمثل ضربة عسكرية وسياسية موجعة للمليشيات ولأطماع إيران الطامحة لبسط نفوذها في هذه المنطقة الحيوية التي تربط خليج عدن وبحر العرب والبحر الأحمر.