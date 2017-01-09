الجيش اليمني يعزز انتصارات تعز ويتقدم صوب «المخا»

عقيل الحلالي، بسام عبد السلام (صنعاء، عدن)

تواصلت أمس لليوم الثاني على التوالي المعارك العنيفة بين قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية المدعومة من التحالف العربي ومليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في إطار عملية «الرمح الذهبي» لتحرير الساحل الغربي وتأمين الملاحة البحرية في مضيق باب المندب، وذلك عبر ثلاثة محاور تشمل مناطق كهبوب والحريقية في بلدة ذوباب التي تم استعادتها، والمنصورة وجبل حبشي في بلدتي الوازعية ومقبنة غرب تعز.

وعززت وحدات الجيش والمقاومة انتصاراتها في الجبهة الغربية من تعز، عبر تحرير عدد من المواقع التي كانت تتمركز فيها المليشيات الانقلابية. وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن أبطال الشرعية تمكنوا من تحرير تلتي عبد القوي والنوبة بعزلة الأخلود بمديرية مقبنة المطلة على طريق تعز - الحديدة، بعد معارك عنيفة أسفرت عن مقتل عدد من المتمردين وإصابة آخرين. وأضاف أن طاقما عسكرياً تابعاً للانقلابيين تم إعطابه أسفل نقيل الكورة في الطريق الرابط بين المعافر والوازعية، بينما لا تزال المعارك على أشدها في جبل الكوحة المطل على خط الوازعية غرب تعز.

وقال قائد نصر المتحدث باسم المقاومة الجنوبية الشعبية لـ«الاتحاد»، إن المعارك مستمرة في جميع محاور وجبهات القتال، لكنها أقل ضراوة من مواجهات السبت، مشيراً إلى أن قوات الجيش والمقاومة في المناطق المحررة تقوم بنزع الألغام التي زرعتها المليشيات قبل فرارها من مواقعها. وأضاف أن المواجهات محتدمة، لاسيما في محيط معسكر العمري شمال بلدة ذوباب التي تبعد 30 كيلومتراً عن مضيق باب المندب. وأشار إلى مقتل 5 مدنيين بانفجار لغم أرضي زرعه المتمردون في مديرية التعزية غرب تعز.

وقال مسؤولون في عدن، إن تعزيزات عسكرية ضخمة من التحالف وصلت من عدن إلى منطقة باب المندب شملت مدرعات ودبابات وناقلات جند ومدافع، في تأكيد عزم التحالف على الحسم العسكري في جبهات القتال. وقالت مصادر ميدانية، إن طيران التحالف نفذ أربع غارات على مواقع وتجمعات للمليشيات في منطقة الجديد شمال ذوباب، وست غارات على مواقع للانقلابيين في مدينة المخاء التي تبعد 40 كيلومتراً إلى الشمال من ذوباب الواقعة جنوب غرب تعز.