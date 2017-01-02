تغطية استثنائية لمهرجان محمد بن راشد للقدرة

أبوظبي (الاتحاد)

تبدأ قناة «ياس» اعتباراً من اليوم ولمدة 6 أيام حتى السبت المقبل، تغطية موسعة ومتواصلة لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للقدرة الذي تنطلق أولى فعالياته الأربعاء المقبل، فيما يمثل بطولة كأس عالم مصغرة لسباقات القدرة، من خلال ما يضمه المهرجان من مستويات وفرسان وإسطبلات هي الأشهر والأبرز على الصعيد العالمي والمحلي، وأيضاً من خلال تنوع المسابقات وقيمة الجوائز المقدمة، والتي تعد الأكبر من نوعها في سباقات القدرة.

وتتنوع التغطية التي تقدمها قناة «ياس» لهذا الحدث الرياضي الكبير بين البرامج اليومية والبرامج الخاصة والاستديوهات الخارجية التي تقدم من عدة مواقع، والتقارير والأفلام الوثائقية، إضافة إلى مجموعة كبيرة من الفواصل التي تقدم للحدث وتعلن عنه من مختلف جوانبه وتبث على مدار اليوم بشكل متواصل، ولا تتوقف التغطية عند مضمون المحتوى الفني والتاريخي الذي أعده فريق عمل التغطية، وإنما تجاوزه إلى مضمون الشكل الذي تقدم به التغطية واستديوهات السهرات اليومية، وهو ما يمثل مفاجأة في شكل التغطية بشكل مطلق.

وقال سعادة محمد إبراهيم المحمود رئيس مجلس إدارة «أبوظبي للإعلام»: إن هذه التغطية الكبيرة والموسعة هي نقلة جديدة في خططنا لتغطية كل الأحداث الرياضية المهمة والكبيرة، نركز فيها على التغطية الفنية مع تقديم رسالة عن مجتمعنا وقيمه المبنية على الاستثمار في الإنسان وعلى التنمية والتسامح»، منوهاً إلى أن «الأحداث الرياضية تجاوزت معناها بالملاعب والمنافسة لتصير رؤية اجتماعية وثقافية ورسالة تقدم عبرها الشعوب نفسها، وهو ما نعمل عليه من منطلق إعلامي مهني خالص».

وأشار المحمود: إلى أن قناة «ياس» كانت سباقة في نقل سباقات القدرة وغيرها بهذا الحجم الكبير والشكل المنوع، لترسي بذلك نهجاً سار عليه الجميع، وهو أمر نفخر به، ونعتز اليوم بدورنا في توصيل رسالة الرياضة بشكل عام، ورياضة القدرة بشكل خاص، ومن يرصد سباقات القدرة سيجد أنها شهدت في العامين الماضيين فقط دخول وجوه جديدة على صعيد الفرسان والملاك، بل والمشجعين والمتابعين الذين باتوا الآن أكثر وعياً بهذه الرياضة وقوانينها.