196 مليون دولار مبيعات التطبيقات في «عيد الميلاد»

القاهرة،سان فرانسيسكو (د ب أ)

أظهرت إحصاء اقتصادية أن المستهلكين في العالم أنفقوا نحو 196 مليون دولار لشراء أو الاشتراك في التطبيقات يوم «عيد الميلاد» 2017 من متجري تطبيقات «آب ستور» و«جوجل بلاي» على الإنترنت، بحسب بيانات مؤسسة «سينسور تاور» لمعلومات التطبيقات.

وفي حالة استبعاد مبيعات تطبيقات «أندرويد» في الصين، فإن هذه المبيعات تزيد بنسبة 12.3% عن مبيعاتها خلال موسم عيد ميلاد 2016، حيث كانت 174 مليون دولار.

وبحسب موقع «تك كرانش» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، فإن هذه البيانات تشير إلى استمرار نمو سوق التطبيقات والألعاب الرقمية، مع وجود فرصة قوية أمام مطوري التطبيقات لتحقيق إيرادات كبيرة، من خلال السماح بالاشتراك لاستخدام التطبيق كوسيلة بديلة أقل تكلفة للحصول عليه.

وأشارت البيانات إلى أن معدل نمو مبيعات التطبيقات غير الألعاب، تجاوز معدل نمو مبيعات الألعاب، حيث بلغ معدل نمو مبيعات الفئة الأولى 66% تقريباً، مقابل نمو الفئة الثانية بنسبة 5.2%.