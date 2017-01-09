«شريك الحياة» يقلل إصابة المسنين بالكسور

نيويورك (رويترز)

أظهرت دراسة في إسبانيا أن المسنين الذين لديهم شريك حياة تقل نسبة إصابتهم بكسور الحوض 50 في المئة ممن يعيشون بمفردهم.

وأوضحت الدراسة أن الأمية والاكتئاب يرفعان مخاطر الإصابة بكسر في الحوض بالنسبة إلى المسنات، في حين أن التدخين والإعاقة يرفعان هذه النسبة لدى الذكور. وأشار الباحثون المشاركون في الدراسة إلى أن خرف الشيخوخة لا يزيد من مخاطر الإصابة بكسور في الحوض، لكن الزواج أو وجود علاقة مع شخص آخر يقلل النسبة لدى الرجال والنساء على حد سواء.

وذكرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أن أكثر من 300 ألف أميركي فوق 65 عاماً يدخلون المستشفيات سنوياً للعلاج من كسور في الحوض، مشيرة إلى أن ثلاثاً من كل أربع حالات هي لنساء.

وقادت فريق البحث الذي نشر في دورية ماتوريتاس الطبية إلينا لوبو من دائرة الطب الوقائي والصحة العامة في جامعة سرقسطة في إسبانيا. وحللت لوبو وفريقها التاريخ الطبي والنفسي لأشخاص يتخطون 55 عاماً في سرقسطة، بلغ عددهم 4803، بينهم من عانى كسوراً في الحوض. وأشارت الدراسة إلى أن معدل الأعمار في الدراسة 73 عاماً.